Семьям погибших в крушении Ан-148 выплатят по 4 млн рублей

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Всем семьям и родственникам погибшим в результате падения Ан-148 заплатят по 4 млн рублей в качестве компенсации. Средства будут выделены властями Московской области и Оренбургской области, а также страховыми компаниями.

Московские и Оренбургские областные власти решили присоединится к дополнительным выплатам членам семей погибших в крушении Ан-148.

Известно, что по решению губернатора Московской обрасти Андрея Воробьёва, родственникам умерших будет выдано по 1 миллиону рублей, и от властей Оренбургской области также поступит сумма в 1 миллион.

Как раньше сообщал министр труда РФ Максим Топилин, семьям скончавшихся будет заплачено по 2 миллиона рублей страховыми компаниями. Ведь все пассажиры самолёта Ан-148 имели страховку по билету. Кроме этой суммы, люди получат по 25 тысяч рублей на похороны.

Судно Ан-148, владельцем которого является компания «Саратовские авиалинии», разбилось 11 февраля во время перелёта из Москвы в Орск у подмосковного села Степановское. На борту самолёта были 65 пассажиров и 6 членов экипажа.