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В Москве число стажировочных мест в мэрии для молодёжи выросло в три раза

Сегодня, 13:43

На официальном сайте московского мэра размещено сообщение, в котором сказано, что число стажировочных мест в столичной мэрии для молодёжи выросло в три раза. В рамках предыдущего конкурса около 60 человек претендовали на одно место. За 7 лет проведения данного конкурса его выпускниками стали 540 человек, 76% из них участвуют в городской жизни. В этом же году число мест выросло до 200.

Сегодня, 18 февраля, на сайте мэра Москвы появилось сообщение о том, что количество вакантных мест в нынешнем наборе в программу стажировки в столичном месте для молодых людей увеличилось до 200 человек. Отмечается, что данный конкурс начинается завтра, 19 февраля.

Пройти стажировку в мэрии смогут студенты магистратуры, аспирантуры, бакалавриата, выпускники институтов и университетов, а также обычные студенты третьего и четвёртого курсов. Всего они будут работать в администрации девять месяцев. Все молодые люди будут получать зарплату.

Что касается студентов, которые работают по 20 часов в неделю – это сумма в 20 тысяч рублей. Выпускники, проводящие в мэрии целый день получать сумму в 35 тысяч рублей.

В текущем году размер зарплаты для стажёров увеличился на 10%.


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