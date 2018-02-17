Фотография полуголого Порошенко «взорвала» интернет

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В украинском, и не только, интернете популярность набирает фотография полуголого прокурора Ширяевского района Одессы Виктора Порошенко. Государственный служащий решил на День всех влюблённых порадовать свою жену, выложил у кровати сердце из свечей, и сел туда в одних красных трусах с шампанским. Примечательно, что фото сделала сама супруга Порошенко, а затем выложила его в интернет.

На снимке видно, что взрослый мужчина-прокурор Ширяевского района Одессы Виктор Порошенко сидит в центре большого выложенного из свечей сердце. В руках у него бутылка шампанского, а у ног – тарелки с различной едой, наверное, закусками. Супруга мужчины сфотографировала своего мужа, а затем выложила в свой Instagram, наверное, показать своим подписчикам, какой у неё любящий, заботливый и внимательный супруг. Однако женщина даже не подозревала о «бомбе», таймер которой она завела.

После публикации фото оно стало появляться во всех новостях. Член общественного движения «Україна – це ми» Олеся Денисенко написала, что на фото «романтично оформленный прокурор со славной фамилией Порошенко». Сам прокурор Порошенко закрыл свой аккаунт в Instagram и сменил никнейм, но это ему не помогло.

Всё бы и ничего, однако летом прошлого года супруга прокурора Порошенко сбила человека. В итоге пострадавший остался инвалидом, но суд оправдал женщину. Тогда шли массовые акции протеста, чиновника даже пытались захватить.