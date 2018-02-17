VistaNews.ru


Порошенко выдвинул условия для переговоров с Россией

Сегодня, 19:25

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз решил «стукнуть кулаком по столу», объяснив с позиции сильного и непримиримого политического деятеля условия, при которых Киев может начать переговоры с Москвой. По его словам, диалог может начаться только после возвращения Крыма.

Кроме того, Порошенко потребовал убрать российских солдат с «его» земли и не рассчитывать на то, что на Украине существует внутренний конфликт. По мнению большинства здравомыслящих политологов, в том числе и украинских, Порошенко пребывает у власти последние месяцы. Слишком много сил внутри страны желают его отставки. Рейтинг президента у граждан Украины сполз до четырехпроцентной отметки.

Порошенко оторвался от политических реалий, чему причиной, как считают многие эксперты, болезненно завышенная самооценка. Он не желает видеть полную разруху в своей стране, зато с маниакальным упорством сваливает все беды на Россию. На Мюнхенской конференции Порошенко поверг собравшихся в настоящий шок, призвав запретить в мире российский флаг.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.