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Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз решил «стукнуть кулаком по столу», объяснив с позиции сильного и непримиримого политического деятеля условия, при которых Киев может начать переговоры с Москвой. По его словам, диалог может начаться только после возвращения Крыма.

Кроме того, Порошенко потребовал убрать российских солдат с «его» земли и не рассчитывать на то, что на Украине существует внутренний конфликт. По мнению большинства здравомыслящих политологов, в том числе и украинских, Порошенко пребывает у власти последние месяцы. Слишком много сил внутри страны желают его отставки. Рейтинг президента у граждан Украины сполз до четырехпроцентной отметки.

Порошенко оторвался от политических реалий, чему причиной, как считают многие эксперты, болезненно завышенная самооценка. Он не желает видеть полную разруху в своей стране, зато с маниакальным упорством сваливает все беды на Россию. На Мюнхенской конференции Порошенко поверг собравшихся в настоящий шок, призвав запретить в мире российский флаг.