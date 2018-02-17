VistaNews.ru


Владимир Жириновский заявил, что сербы должны вернуться в Косово

Сегодня, 19:36

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский по случаю десятилетия с того момента, как Косово стало независимым, выразил своё мнение по этому поводу. Политик заявил, что такой статус страна обрела незаконно, и сербы должны туда вернуться, как сообщает VladTime.

  Обычная позиция Жириновского – выступать борцом за восстановлением справедливости, подразумевающей только добрые намерения. В интернете политик часто пишет о том, что считает правильным и неправильным. Теперь черёд выпал Косово – бывшей территории Сербии. Владимир Вольфович воспринимает эту страну, как сербскую землю, откуда чуть ли не весь народ появился. Кроме того, эпатажный политик высказался о том, как видит сам конфликт и военные действия.

РФ относится к тем странам, где Косово не признают государством, а поддерживают Сербию. Однако какой посыл был в посте Владимира Жириновского, не известно. В настоящее время в Косово живут албанцы, и там большие проблемы с экономикой. Самим сербам возвращаться в такую страну вряд ли захочется.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.