Владимир Жириновский заявил, что сербы должны вернуться в Косово

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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский по случаю десятилетия с того момента, как Косово стало независимым, выразил своё мнение по этому поводу. Политик заявил, что такой статус страна обрела незаконно, и сербы должны туда вернуться, как сообщает VladTime.

Обычная позиция Жириновского – выступать борцом за восстановлением справедливости, подразумевающей только добрые намерения. В интернете политик часто пишет о том, что считает правильным и неправильным. Теперь черёд выпал Косово – бывшей территории Сербии. Владимир Вольфович воспринимает эту страну, как сербскую землю, откуда чуть ли не весь народ появился. Кроме того, эпатажный политик высказался о том, как видит сам конфликт и военные действия.

РФ относится к тем странам, где Косово не признают государством, а поддерживают Сербию. Однако какой посыл был в посте Владимира Жириновского, не известно. В настоящее время в Косово живут албанцы, и там большие проблемы с экономикой. Самим сербам возвращаться в такую страну вряд ли захочется.