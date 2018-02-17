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Лавров заявил, что акции украинских радикалов носят черты неонацизма

Сегодня, 18:17

Глава МИД РФ Лавров во время конференции по безопасности в Мюнхене сделал заявление, что акции украинских радикалов носят черты неонацизма.

Лаврову кажется, что символика батальона «Азов» похожа не некоторые символы нацисткой Германии. Однако, как заявляли в самом батальоне, их символика означает две буквы «I» и «N», которые расшифруются, как «Идея Нации».

Затем глава российского МИД добавил, что ему не нравятся «факельные» шествия. Кроме этого, по его мнению, обучение украинцев на украинском языке и нападение на храмы, которые находятся под руководством РФ – это черты националистических движений, которые якобы имеют неонацистский оттенок.

В конце Сергей Лавров заявил, что пособники национал-социалистов, которых осудили Нюрнбергским трибуналом, продолжают «чествоваться» в ряде европейских стран. Министр добавил, что он знает о странах, где проходят марши в честь неонацистов, хотя конкретных примеров и доказательств конечно же не назвал.


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