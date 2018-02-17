В Украине некоторые СМИ требуют прекратить «уничтожение свободы слова»

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В Украине руководства ряда СМИ, таких как ТОВ «Эра-Медиа», «ZIK», «NewsOne», «112 Украина» и «Радио «Эра-ФМ», написали письмо-обращение президенту Украины, главе Верховной Рады, генеральному прокурору, премьеру и диппредставительствам Европейских стран и США в Украине. В нём требуется прекратить уничтожение свободы слова в государстве.

В сообщении от руководства информационных агентств говорится, что за прошедший год зафиксировали в районе 300 нарушений свободы слова. Среди них и аресты, и нападение парамилитарных формирований, и атаки ресурсов в Сети, а также давление со стороны правоохранителей.

В связи с этим руководства телеканалов требуют от президента принять необходимые меры для улучшения ситуации, объяснить, как происходит контроль в Нацсовете по вопросам ТВ и радиовещания за работой президентский «четвёрки», а также отозвать из Нацсовета представителей, назначенных Порошенко.

От Верховной Рады требуют запретить Нацсовету на год проверять СМИ, уволить всех назначенных Радой работников Нацсовета и немедленно провести слушания по вопросу свободы слова.

От генпрокурора требуют дать отчёт о ходе проведения уголовных дел, совершённых по отношению к журналистам, дать оценку работы сотрудникам СБУ, которые проводят слежку за корреспондентами, а также провести расследование по вопросам Костинского и его деятельности.