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Лавров: ЕС понимает опасность развития военного сценария в Донбассе

Сегодня, 15:58

Сергей Лавров, глава МИД России, заявляет, что ЕС понимает опасность развития возможного военного сценария в Донбассе. Свое мнение он выразил на конференции по безопасности, организованной в Мюнхене.

По словам Сергея Лаврова, власти Киева препятствуют усилиям контактной мирной группы, которые проходят в рамках Минских соглашений. Украинское правительство уже на официальном уровне говорит о военном сценарии, и Европейский союз должен понимать опасность подобного исхода.

Российская Федерация, в свою очередь, в очередной раз заявляет о намерении разрешения украинского конфликта. По мнению Сергея Лаврова, положительному разрешению ситуации в Донбассе поспособствует соблюдение минских комплексных мер, которые были разработаны представителями Германии, России, Франции, Украины, Луганска и Донецка. Эти договоренности утвердили специалисты СБООН.


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