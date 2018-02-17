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Косачев: США откровенно рассмешили Совфед России своими обвинениями

Сегодня, 15:53

Обвинение США в причастности вмешательства в выборы 2016 года тринадцати россиян вызвали смех в Совфеде России. Об этом официально заявил Константин Косачев.

Политик Косачев считает, что вмешательства в выборы президента США, которые состоялись в 2016 году, со стороны России не было. А тот факт, что американское правительство имеет претензии к 13 россиянам, работающим в определенной сфере коммерческого предпринимательства, вызвали просто насмешку среди всего Совета Федерации.

Косачев назвал такие обвинения со стороны США абсурдом, ведь 13 человек против такой силовой системы государства не смогут совершить абсолютно ничего, что бы имело какое-то важное последствие. Единственное, что удалось американцам, это искренне рассмешить политиков России своими обвинениями и подозрениями.


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