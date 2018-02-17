Британские СМИ назвали Навального российские вице-премьером

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Британское информационное издание Daily Mail назвало известного политика Алексея Навального российским вице-премьером. Скриншот страницы, на которой британские журналисты совершили опечатку, попал в интернет.

Данная публикация появилась на официальном сайте Daily Mail 15 февраля. В ней рассказывается громкая история о сайте Алексея Навального и блокировке некоторых страниц, на которых размещена информация о расследовании о деле Олега Дерипаски и Сергея Приходько.

Примечательно, что сначала Навального называют лидером российской оппозиции, однако в конце самого описания материала Навальный уже указывается как вице-премьер.