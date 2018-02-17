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В ДНР ополченцы отразили атаку украинских диверсантов

Сегодня, 15:30

Даниил Безсонов, руководящий пресс-службой самопровозглашенной ДНР, рассказал о состоявшейся вечером 17 февраля неудачной атаке украинской диверсионной группы на позиции ополченцев. В результате перестрелки минимум двое военнослужащих нападавшей стороны погибли.

Атака диверсионной группы с подконтрольной Киеву территории состоялась в районе населенного пункта Песок. 8 вооруженных украинцев попытались завладеть позицией ополченцев, впоследствии попав под массированный обстрел. В результате столкновения минимум двое диверсантов погибли, столько же получили ранения и еще один попал в плен.

Предполагается, руководил наступлением украинских военнослужащих комбриг Юрий Головашенко, которого в ДНР называют военным преступником. По словам пресс-секретаря самопровозглашенной ДНР Безсонова, своими действиями диверсанты сформировали у местного населения крайне негативное мнение о себе.


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