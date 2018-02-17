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Яровая: Заявление Порошенко о флаге России демонстрирует нацизм

Сегодня, 15:08

Ирина Яровая, зампред Госдумы РФ, уверена, что глава Украины сообщил о запрете российского флага из-за своей некомпетентности и националистических идей. Петр Порошенко призвал к объединению мировые страны со властями Киева в организации запрета российской госсимволики.

Ирина Яровая прокомментировала недавнее выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Политик назвала стремление украинского главы к официальному запрету российского флага тяготением к нацизму и проявлением никчемности в личных качествах.

По словам Яровой, Россия – мощная страна, объединяющая многонациональный народ, отметившаяся в истории подвигом могущественного противостояния фашистам в борьбе за мир. Зампредседателя Госдумы РФ подчеркнула, что историю нельзя забывать. Не признавать символику России может только неграмотный человек, несведущий в знании истории, а также нацист, пропагандирующий политику фашистов.


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