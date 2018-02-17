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17 февраля кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин высказал предложение по строительству жилья в ходе общероссийского съезда дольщиков, который проходит в Москве в Доме кино и собрал более 1000 делегатов со всех регионов. Он предлагает вернуться к старой системе объединения граждан для постройки новых домов.

Грудинин говорит, что, построив фундамент, можно продать 15% квартир, достроив три этажа – еще больше. Политик хочет реализовать свой план на всей территории России. Грудинин также высказался по поводу ипотеки, которая составит 1%, но когда кончается стройка, начинается начисление процентов, а ипотека прекращается.

Павел Грудинин на этой встрече резко высказался против коррупционеров, которые наживаются за счет неправильных застроек. Правительство только и живет за счет таких доходов, и нужно что-то менять, как говорит кандидат в президенты.