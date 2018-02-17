Дерипаска и вице-премьер России будут судиться с Навальным по поводу клеветы

Сегодня, 14:58

Бизнесмен Дерипаска и политик Приходько обвинили Навального в распространении неправдивой информации по сети. Теперь они намерены подавать в суд иск против оппозиционера.

Ранее в Сети был опубликован снимок Дерипаски и Приходько во время пребывания их на яхте. Оппозиционер Алексей Навальный написал, что предприниматель и вице-премьер России замешаны во взяточничестве. Дело дошло даже до Роскомнадзора. Сотрудники организации запретили распространение в интернете скандальных фотоснимков, так как изображения содержали личную информацию и распространялись без разрешения и ведома запечатленнных лиц.

Сергей Приходько имеет все основания, как и миллиардер Дерипаска, обратиться за защитой нарушенных своих прав в суд с претензиями в сторону оппозиционера.