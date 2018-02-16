Экс-министр США: Мир на грани ядерной войны

Вчера, 22:35

Бывший министр энергетики США Эрнест Мониз заявляет, что на данный момент возрастает вероятность применения ядерного оружия. По его мнению, в последний раз такое напряжение присутствовало в 60-х годах, во время Карибского кризиса. Однако даже тогда вероятность ядерной войны не была такой высокой.

Для того, чтобы это утверждать, у Мониза есть несколько причин. Первая - это отсутствие связи и диалога между странами, владеющими оружием массового поражения. Вторая - создание нового типа вооружения, способного доставлять большое количество ядерного заряда на большое расстояние. Третий фактор, способный повлиять на неблагоприятный исход, — увеличение количества кибератак, способных разжечь глобальный, ядерный конфликт.

Также тот факт, что ядерным оружием, кроме основных ядерных стран (Россия, США, Китай), владеют Индия, Пакистан, КНДР и Израиль, не является благоприятным. Так как контролировать расстановку сил в таких условиях намного сложнее, чем во временна Холодной войны. Сейчас большая вероятность того, что США и КНДР начнут обмениваться ядерными снарядами. Однако в таком случае в конфликт будут втянуты и Индия, и Пакистан.

Риски однозначно высоки, и для предотвращения невинных жертв странам, обладающим ядерной мощью, следует договориться о правилах ядерной безопасности.