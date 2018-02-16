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Савченко предрекает Третью мировую войну из-за Украины

Сегодня, 19:46

Савченко предсказывает Третью мировую войну из-за Украины. Об этом депутат Верховной рады сообщила мировому сообществу. Она полагает, что на обстоятельства может влиять геополитическое положение страны.

Политик сообщила на своей странице в социальной сети Facebook о потенциальном военном конфликте. Кроме этого, она прокомментировала открытое сегодня заседание по безопасности, проводимое в городе Мюнхен. Савченко сообщила, что главным вопросом, заботящим Европу в целом, стал конфликт в Донбассе.

"Украина является центром Европы, но она затянута в войну со стороны России. Проблемы этой войны должны стать наиболее актуальными на данный момент времени", - утверждает Савченко, добавив, что геополитическая ситуация Украины способствует прецеденту всемирной нестабильности.


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