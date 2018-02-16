Порошенко: Россия развязывает мировую гибридную войну

Вчера, 22:03

Президент Украины Пётр Порошенко высказал свои обвинения в сторону России в развязывании мировой гибридной войны. Такое громкое заявление прозвучало в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Порошенко считает, что Россия разрушает демократические ценности. В цитате президента, которую приводит телеканал "112 Украина", звучит утверждение о том, что гибридная война, которую якобы ведёт Россия, постепенно приобретает мировой масштаб. Украинский лидер призвал мировое сообщество противостоять Кремлю, чтобы не дать разрушить единство и уничтожить демократию.

Порошенко уточнил, что Украина, как никакая иная страна, хорошо знакома с гибридной тактикой Москвы и скрытыми намерениями Кремля. Официальных комментариев со стороны российских политиков на данную эскападу пока не прозвучало.