Сегодня, 15:07

В Киеве пояснили, почему США "проспали" Крым. Американское ЦРУ опоздало в сторону ситуации полуострова, так как американцы очень плохо понимают, что такое менталитет в России. Об этом стало известно от журналиста Дмитрия Гордона в пятницу на его выступлении в одной из телестудий украинского телевидения.

Он заявил, что ЦРУ выдвинуло свою версию про невозможность воссоединить Крым с Россией, так как оно не обнаруживало полевых госпиталей на стороне российских военных.

"Слушайте, зачем им госпитали? Все знают, что русские готовы воевать как угодно, даже валяясь в грязи. Оказалось, американцы не смогут понять славянскую душу России", - отмечает Гордон.

Следует напомнить, Крым присоединила Россия в результате народного референдума в 2014 году. Лидер России Владимир Путин не один раз повторял, что данное решение принял сам народ Крыма.