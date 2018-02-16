В Сирии обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ*

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Представители сирийской армии обнаружил в провинции Ракка очередное массовое захоронение жертв боевиков из террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в Российской Федерации). Изувеченные тела мирных жителей были свалены в широкую траншею и присыпаны землей.

Находка сирийских военных в очередной раз доказывает зверства террористов на территории Сирии. В настоящий момент из траншеи извлечены десятки тел и их фрагментов. Судя по состоянию трупов, тела сваливались в яму на протяжении нескольких месяцев. Сейчас на месте работают медики из госпиталя, а также волонтеры и местные жители, которые надеются найти останки своих близких.

Ранее, не более двух месяцев назад, подобная братская могила была найдена неподалеку от селения Эль-Вави. Тогда изо рва были извлечены тела сотни погибших от рук боевиков. Среди жертв террористов было множество женщин и детей. Специальная комиссия будет вести тщательное расследование преступлений боевиков.