VistaNews.ru


В Сирии обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ*

Сегодня, 14:55

Представители сирийской армии обнаружил в провинции Ракка очередное массовое захоронение жертв боевиков из террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в Российской Федерации). Изувеченные тела мирных жителей были свалены в широкую траншею и присыпаны землей.

Находка сирийских военных в очередной раз доказывает зверства террористов на территории Сирии. В настоящий момент из траншеи извлечены десятки тел и их фрагментов. Судя по состоянию трупов, тела сваливались в яму на протяжении нескольких месяцев. Сейчас на месте работают медики из госпиталя, а также волонтеры и местные жители, которые надеются найти останки своих близких.

Ранее, не более двух месяцев назад, подобная братская могила была найдена неподалеку от селения Эль-Вави. Тогда изо рва были извлечены тела сотни погибших от рук боевиков. Среди жертв террористов было множество женщин и детей. Специальная комиссия будет вести тщательное расследование преступлений боевиков.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.