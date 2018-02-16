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В Крыму не удивились требованию Киева отремонтировать оставленные Украиной корабли

Сегодня, 13:30

В Государственном совете Крыма не удивились абсурдному требованию Киева отремонтировать и вернуть оставленные четыре года назад украинские корабли. По словам зампреда по международным делам Госсовета РК Юрия Гемпеля, крымчан не поразило бы и ультимативное требование украинских властей достать им с неба Луну.

Крымские политики, как никто лучше, знают способность так называемых властей Украины хоронить логику при любом удобном случае и выдвигать абсурдные, заранее невыполнимые требования. Поэтому Гемпель заявил, что предложение президента России Владимира Путина забрать свои корабли из Севастополя является великодушным жестом, который он мог и не делать. Поэтому желание Киева получить к этому еще и бонусы выходит за грань разумного.

Напомним, Россия, в лице военных экспертов, уже отреагировала на требования украинского СНБО о ремонте оставшихся в Крыму кораблей. Адмирал Владимир Валуев заявил, что Российская Федерация вместо того, чтобы отдать украинские корабли на металлолом, вынуждена была в течение четырех лет обеспечивать охрану ржавых украинских объектов.


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