Госдума: Крым - не ремонтная мастерская для Украины

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В Госдуме заявляют, что Крым не является военной мастерской для Украины. Михаил Шеремет, депутат крымского региона, комментирует спорный вопрос о том, возвращать ли Украине военную технику с полуострова.

Раньше российский лидер Владимир Путин высказался о намерении Москвы отдать Киеву всю технику. 15 февраля первый замсекретаря СНБО Украины Михаил Коваль рассказал, что Россия обязана взяться за ремонт оставленной в Крыму военной техники, а уж потом передать её другой стороне. Украина планирует возвратить технику при помощи национального Гаагского суда.

Шеремет высказался в сторону украинского вооружения, заявив, что слово "техника" в этом отношении не совсем точное, и назвал её металлоломом. Также он сообщает, что вооружение разворовали ещё тогда, когда на этой земле власть имела Украина.