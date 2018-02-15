Грудинин устроил скандал и выгонял журналистов со встречи

Вчера, 22:57

Политик Павел Грудинин не захотел проводить встречу для агитации с избирателями в присутствии СМИ. Он откровенно выгнал журналистов из зала.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин недавно проводил встречу с сотрудниками фабрики «Большевичка». Политик не захотел, чтобы вместе с кадровым штатом предприятия присутствовали в актовом зале представители СМИ. На момент начала агитационного рандеву, в толпе присутствовали несколько репортеров известных источников информации. Кандидат на пост президента России сообщил, что ему не нравится поведение журналистов.

Вполне возможно, что политику вероятно пришлось не по душе то, что один из сотрудников СМИ подошел к нему на близкое расстояние. Павел Грудинин чуть было не сорвал всю встречу. Хотя этому восспрепятствовали сами сотрудники «Большевичка», указав на то, что они сами вправе решать о присутствующих людях в зале.

По данным ЦИК, Грудинин может иметь некоторые проблемы с психической стороны. Недавно он направлял неоднократно жалобы, что никто им не интересуется.