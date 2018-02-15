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Зюганов и Грудинин поругались из-за предательства Горбачева

Вчера, 22:44

Возникшая ссора между Грудининым и Зюгановым просочилась в СМИ. Причиной грандиозного скандала стал Горбачев, которого один из оппонентов считает предателем.

 Из некоторых СМИ стало известно о произошедшем масштабном скандале между кандидатом на пост главы России, политиком Павлом Грудининым и его коллегой Геннадием Зюгановым. Государственные деятели поссорились из-за разногласия по поводу личности генсека Михаила Горбачева. Скандал разгорелся между Павлом и Геннадием в процессе личного визита. Сначала политики мирно беседовали, но потом резко сменили тему для разговора, перейдя к личности экс-генсека Михаила Горбачева.

По мнению коммуниста Грудинина, Михаил Сергеевич, вел правильную политику и защищал российский народ от негативного влияния политической сферы. Но Геннадий Зюганов начал отстаивать противоположную информацию. Он назвал Горбачева настоящим предателем СССР и главным инициатором развала в стране. На фоне разных взглядов политики очень поссорились.


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