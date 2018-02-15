Вчера, 20:49

В ходе заседаний суда по делу Виктора Януковича дал показания украинский политик. Секретарь СНБО Александр Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России. Причиной стала невозможность противостояния государству с ядерным оружием.

Украина не может противостоять ядерной стране с очень широким арсеналом боевого оружия. По этой причине власть страны не может и не объявляет войну захватчику. России не может составить достойный отпор украинская сторона. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов. Политик стал приглашенным в суд Киева по делу беглого бывшего президента Виктора Федоровича Януковича.

Также, Турчинов косвенно подтвердил, что, несмотря на денежные вливания властей в военную отрасль, достойно противостоять полномасштабной войне с Россией при использовании всего ее арсенала оружия, Украина не способна.