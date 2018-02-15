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Суд Киева отпустил мэра Одессы на поруки

Сегодня, 19:15

В Киеве Соломенский районный суд удовлетворил ходатайство парламентария Верховной Рады от президентского блока Дмитрия Голубова и выпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, ранее задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств. Градоначальник отбыл от здания суда под недовольный свист майданных активистов.

Сегодня в Киеве возле районного Соломенского суда было горячо, несмотря на февральскую непогоду. Мера пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову рассматривалась под нажимом активистов, которые не только вербально и громогласно выражали свое негодование. Был произведен выстрел из огнестрельного оружия в правоохранителя, стоявшего в оцеплении у здания суда. Полицейский госпитализирован, стрелявший задержан.

Труханов, который пробыл в «странном отпуске» более трех месяцев, но успевший побывать в Давосе на форуме, был задержан в среду, как только его самолет приземлился в аэропорту Борисполь. Градоначальнику вменяется хищение средств за продажу здания крупного некогда одесского предприятия. Теперь Труханов выпущен под поручительство депутата фракции БПП.


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