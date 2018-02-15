Минобороны РФ запретит пользоваться смартфонами в армии

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Минобороны РФ может запретить в армии пользоваться смартфонами. Это связано с тем, что в них имеется достаточно совершенная навигация и камеры.

Подобные гаджеты могут быть запрещены к использованию для военнослужащих не только центрального управления или органов управления войсками. Это, вероятнее всего, распространится и на подразделения.

Вместо этого, чтобы связываться с родными и близкими, предложат пользование самыми простыми кнопочными моделями, на которых нет функции по отслеживанию геолокации и отсутствуют возможности фото и видеосъёмок.

В то же время с них можно отправлять, при необходимости, СМС и большинство из данных гаджетов имеют встроенный фонарик.

Сообщается, что данной мерой руководство Минобороны намерено бороться с одним из источников утечек информации, часть из которой не санкционированно попадает в СМИ. Ограничения могут вступить в действие с 1 марта.

По данным источников в списке мобильных телефонов, разрешённых к использованию в войсках, окажутся лишь 11 моделей от четырёх производителей.

Это самые простые и недорогие гаджеты от Nokia, Alcatel, Samsung и TeXet. Их стоимость начинается от 688 рублей.

В то же время, они обладают такими незаменимыми свойствами, как поликарбонатовая крышка, возможность отправки СМС, наличие будильника, калькулятора, календаря и разъёма для наушников.