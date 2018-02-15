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Путин будет лично контролировать задержки зарплат в РФ

Сегодня, 16:24

Владимир Путин будет лично контролировать задержки с выплатами зарплат в РФ. Генеральная прокуратура получила от него особое распоряжение, касающееся этого вопроса.

 Путин посетил заседание, расширенной коллегии, которое проводила Генпрокуратура. Он выступил на нём с призывом к работникам ведомства осуществлять немедленное реагирование, если будут нарушаться права россиян в вопросах по трудовым и социальным отношениям. В особенности это касается задержек зарплат.

Глава РФ подчеркнул, что Генпрокуратура с привлечением других правоохранительных органов обязана принципиально подходить к данным фактам. Оценка действий руководителей, расходующих не по назначению средства, предназначенные на выплату зарплат работникам, должна даваться быстро.

Зачастую, подобные траты не имеют ничего общего с реальными интересами, как трудового коллектива, так и самого предприятия.

Также Путин отметил необходимость жёсткого контроля, касающегося распределения льготных путёвок и бесплатных лекарств. Права граждан должны полностью соблюдаться и здесь.

Не забыл президент и о фактах приобретения жилья для детей-сирот по явно завышенным ценам или предоставление «бросового» места для проживания.


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