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На Украине мобилизованы все силовые структуры для поиска виновных в «кощунственной диверсии», направленной против памяти одиозного пособника немецких нацистов Степана Бандеры. В ночь на четверг в родном селе западно-украинского националиста Старом Угринове взорван вход в музей его имени.

Бандера, до обретения Украиной «самостийности» в 1991 году, являлся героем лишь для определенной части недобитых или помилованных Красной армией коллаборационистов, сотрудничавших во время Великой Отечественной войны с германскими нацистами. За последние десятилетия на Украине галицийское меньшинство захватило власть и возвело палача польского и украинского героя в ранг общенациональных героев. Поэтому взрыв в Старом Угринове стал резонансным.

По предварительным версиям правоохранителей Ивано-Франковской области, злоумышленники пытались поджечь все здание, однако одного коктейля «Молотова» для этой цели оказалось недостаточно. В области введены меры по розыску преступников. Все правоохранители приведены в полную готовность. Следствие продолжается.