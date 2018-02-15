Порошенко назвал основные темы телефонного разговора с Путиным

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал прессе о двух основных темах состоявшегося 12 февраля телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным. Стороны обсудили введение миротворцев на линии военного прикосновения в Донбассе и обмен пленными.

Во вторник (13 февраля) российские и украинские СМИ взорвали информационное пространство сообщениями о состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре Порошенко и Путина. Позднее представители администраций сторон признали факт переговоров. Пока Кремль молчит, президент Украины, спустя 3 дня затишья, решил рассказать широкой общественности о двух главных темах разговора с российским коллегой.

Первым делом, Порошенко сообщил Путину о необходимости ведения миротворцев на линии военного прикосновения в Донбассе. К слову, данную тему стороны «мусолят» с 2015 года. Следом президенты обсудили условия обмена пленными. Путин и Порошенко предоставили друг другу списки соотечественников, которые в скором времени могут вернуться на родину. Об итогах переговоров с лидером россиян украинский президент ничего не сказал.