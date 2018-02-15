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Роскомнадзор начал блокировку сайта оппозиционера Навального

Сегодня, 14:52

Роскомандазор начал блокировку сайта оппозиционера Алексея Навального. Сейчас некоторые провайдеры уже закрыли доступ к порталу.

В субботу 10 февраля сайт Навального попал в запрещённый реестр Роскомнадзора. Причиной стал пост о Сергее Приходько, которого кампания Навального обвиняет в "коррупции", связанной с бизнесменом Дерипаской. Надзорное ведомство также заблокировало ролик, опубликованный на YouTube Навальным. Изначально оппозиционеру сделали предупреждение и назначили срок, в течение которого он должен был удалить все материалы по делу Дерипаски. Навальный проигнорировал решение Роскомнадзора и обратился в суд с ответным иском. Вдобавок, по заявлением политика, вся информация была в открытом доступе и опубликовать её мог кто угодно.


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