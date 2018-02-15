Instagram по требованию суда удалил посты эскортницы Рыбки о Дерипаске

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Администрация соцсети Instagram выполнила требование суда Усть-Лабинска, признавшего размещенные в аккаунте элитной проститутки Насти Рыбки записи о российском миллиардере Олеге Дерипаске запрещенной информацией. В ночь на 15 февраля 2 скандальных поста из Instagram-странички эскортницы ушли в небытие.

Решение об удалении из аккаунта Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) двух записей о Дерипаске и признании полтора десятков постов незаконными на территории РФ суд Усть-Лабинска принял еще 9 февраля. Администрации соцсети Instagram по закону давалось трое рабочих суток, дабы выполнить требование суда. К слову, большую часть скандальных постов эскортница удалила по собственной воле.

Широкой общественности стало известно о Насте Рыбке и ее «интересной работе» благодаря новому расследованию оппозиционера Алексея Навального, в котором выдвинуты серьезные обвинения в коррупции в адрес миллиардера Олега Дерипаски и замглавы правительства России Сергея Приходько.