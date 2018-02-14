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Активист обвиняет сторонников Грудинина в поджоге своей двери

Сегодня, 18:14

Активист Владислав Толмачев обвиняет сторонников Павла Грудинина в поджоге своей двери. Инцидент произошел 13 февраля в Видном (Подмосковье).

По словам Владислава Толмачева, ранним утром 13 февраля неизвестные подожгли ему дверь, в результате огонь охватил стены и двери, а сам холл был затянут едким дымом. Помимо поджога, эти люди оборвали провода пожарной безопасности. Активист считает, что причиной инцидента стал конфликт со сторонниками ЗАО «Совхоз имени Ленина». Мужчина получал различные угрозы и читал в социальных сетях слова злоумышленников, которые рассказывали об удовлетворении от поджога.

Толмачев отмечает, что с Павлом Грудининым лично у него нет конфликта, но ему не нравится, как новый кандидат в президенты России становится в глазах людей «Богом». По мнению активиста, новоиспеченный чиновник действовал как бизнесмен, «отжимая у людей землю».


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