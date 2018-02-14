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Московские посольства получили конверты с белым порошком

Сегодня, 17:53

В Москве в несколько посольств иностранных государств пришли конверты с неизвестным белым порошком. Информацию об этом сообщают столичные правоохранители.

 Как сообщают источники, сегодня, 14 февраля, сразу несколько московских посольств получили странные запечатанные конверты с порошком, природа которых не известна.

Сообщается, что пока что известно о трёх подобных случаях, говорится о трёх дипломатических миссиях европейских стран и государствах Среднего Востока.

В данный момент в зданиях посольств этих стран работу проводят специалисты из московских правоохранительных органов. Однако официальной информации или же подтверждения полученной информации пока ещё не поступало.

Примечательно, что подобный случай недавно произошёл и в США. Там сыну президента страны Дональда Трампа и бывшему президенту Бараку Обаме пришло по конверту также с белым порошком. Однако оказалось, что это обычная детская присыпка.


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