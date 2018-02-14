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Рогозин предложил свою версию расшифровки аббревиатуры НАТО

Сегодня, 17:50

Дмитрий Рогозин «перевёл» на русский язык аббревиатуру НАТО, заметив, что оно означает «поддакивать» или угодничать. Таким образом зампред правительства прокомментировал недавнее заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга, намекнувшего странам-участницам военного союза на необходимость увеличить оборонный бюджет, как это предлагают сделать США.

Глава организации сделал этот «мессендж» на фоне подготовки к расширению военного присутствия Штатов в Европе. Рогозин в ответ на это заметил, что русский язык характеризует слово НАТО, как глагол, который не красит руководство Альянса.

Ранее стало известно, что в Германии в скором времени появится новый командный центр НАТО. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны страны. Речь идёт о пункте транспортировки войск и вооружения.


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