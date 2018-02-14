США передали ВС Украины 2500 приборов ночного видения

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Власти США передали в распоряжение украинских военных сил 2500 приборов ночного видения.

Мари Йованович, посол США на Украине, сообщил, что страна получила от США новую партию американских устройств для ночного видения, на сумму 45 млн долларов. На церемонии передачи приборов, посол сообщил, что теперь украинцам будет обеспечена безопасность в ночное время суток.

Виктор Муженко, руководитель Генштаба в Украине, отметил, что благодаря оказанной помощи со стороны США, приборами ночного видения были обеспечены 10 батальонов вооруженных сил страны. В целом, на США на сегодняшний день приходится около 90% всей оказанной военной помощи, включая оборудование, оборонительное оружие, а также обучение личного состава американскими инструкторами.

От Олега Шевчука, заместитель министра обороны, недавно стало известно, что за четыре года Украина уже получила материальных ресурсов для оснащения вооруженных сил на 247 млн долларов, что в рамках международной помощи.

В прошлом году Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет на 2018 финансовый год, согласно которому на военные нужды Украины было выделено 350 миллионов долларов.