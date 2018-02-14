Лавров обсудил с коллегой из Египта сирийскую ситуацию

Сегодня, 18:03

Сергей Лавров обсудил со своим коллегой, возглавляющим МИД Египта, сирийскую ситуацию. Их общение прошло в телефонном режиме.

Сообщение о переговорах Лаврова и Салеха Шукри разместил сайт МИД РФ.

Согласно обнародованной информации, они обменялись мнениями, касающимися ключевых вопросов, которые ныне особенно актуальны для стран, находящихся в Ближневосточном регионе.

В основном, они связаны с проблематикой урегулирования в Сирии и решений в палестинско-израильском вопросе.

Ранее глава египетского посольства в Москве в ходе интервью, которое он давал российским СМИ, сообщил следующее. Каир высказывает глубокое убеждение, что нужно приложить все усилия, чтобы Сирия сохранила территориальную целостность и в стране наступила стабильность.

Египет готов приветствовать все усилия, направленные на реализацию этой цели.

Что касается палестинско-израильского конфликта, позиция Каира состоит в том, что бы принцип «два государства для двух народов» сохранялся в силе. Вопрос о статусе Иерусалима должен решаться переговорным путём.