VistaNews.ru


Лавров обсудил с коллегой из Египта сирийскую ситуацию

Сегодня, 18:03

Сергей Лавров обсудил со своим коллегой, возглавляющим МИД Египта, сирийскую ситуацию. Их общение прошло в телефонном режиме.

 Сообщение о переговорах Лаврова и Салеха Шукри разместил сайт МИД РФ.

Согласно обнародованной информации, они обменялись мнениями, касающимися ключевых вопросов, которые ныне особенно актуальны для стран, находящихся в Ближневосточном регионе.

В основном, они связаны с проблематикой урегулирования в Сирии и решений в палестинско-израильском вопросе.

Ранее глава египетского посольства в Москве в ходе интервью, которое он давал российским СМИ, сообщил следующее. Каир высказывает глубокое убеждение, что нужно приложить все усилия, чтобы Сирия сохранила территориальную целостность и в стране наступила стабильность.

Египет готов приветствовать все усилия, направленные на реализацию этой цели.

Что касается палестинско-израильского конфликта, позиция Каира состоит в том, что бы принцип «два государства для двух народов» сохранялся в силе. Вопрос о статусе Иерусалима должен решаться переговорным путём.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.