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Собчак просит Верховный суд признать регистрацию Путина в ЦИК неконституционной

Сегодня, 17:23

Признать регистрацию ЦИК Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на выборах этого года неконституционной просит телеведущая и претендент на пост главы государства Ксения Собчак. Соответствующую информацию сообщила сторонникам теледивы её пресс-служба в Курске.

Сама же Собчак подчеркнула, что стала единственным кандидатом, кто решился на подобный шаг. При этом телеведущая отметила, что имеет право на подобное обращение не только как конкурент Путина. Она заявила, что входит в список семи человек, которые могут подавать такие обращения. Свою исключительность в данном случае Собчак не объяснила.

Ранее стало известно, сколько отвёл Владимир Путин на свою предвыборную кампанию. По данным СМИ, сумма составила 56 млн рублей.


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