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Саакашвили добрался до Нидерландов

Сегодня, 17:21

Михаил Саакашвили после выдворения из Украины в Польшу уже добрался до Нидерландов. Такую информацию разместили местные СМИ.

 12 февраля Саакашвили был выдворен обратно в Польшу, откуда он осенью незаконно «прорвал» границу с Украиной. Там он попытался организовать ряд протестных акций против коррупции Порошенко и его приближённых.

Прибытие Саакашвили в Польшу было подтверждено погранслужбой этой страны. Одновременно опальный политик сообщил, что намерен поехать в Нидерланды к месту проживания его семьи.

Ряд источников информируют о готовности Нидерландов предоставить для Саакашвили гражданство. О его реакции на данные сведения пока неизвестно.

В то же время, он уже успел «отметиться», что в Польше ему предлагали политическое убежище. С его слов, он от него отказался, поскольку намерен вновь «прорваться» на Украину, в которой он видит своё политическое будущее.


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