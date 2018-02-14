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Саакашвили подал иск в суд Киева из-за его выдворения с Украины

Сегодня, 15:50

Представители пресс-службы Окружного административного суда Киева сообщают, что Михаил Саакашвили подал иск в суд из-за его выдворения с Украины. Бывший президент Грузии настоятельно требует отменить решение украинских властей.

Михаил Саакашвили, будучи в Варшаве, подал иск в киевский суд, согласно которому он требует признать действия правительства Украины незаконными и отменить их решение. Ответчиками выступают миграционная служба, администрация погранслужбы и МВД. На данный момент суд рассматривает открытие административного производства.

Михаил Саакашвили первое время негодовал, что его вывезли из Украины, но после теплой встречи в Варшаве поменял свое мнение. Он намерен устроить себе тур по Европе и провести ряд политических встреч в разных странах, а после вернуться в Украину и продолжить свою деятельность в качестве лидера «Движения новых сил».


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