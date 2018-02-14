Совфед России одобрил закон о сокращении срока выдачи загранпаспортов

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Представители Совфеда России одобрили закон о сокращении срока выдачи гражданам России загранпаспортов. Ситуацию прокомментировала Людмила Бокова, первый заместитель главы Совета Федерации по конституционному комитету.

Сегодня, 13 февраля, сотрудники Совета Федерации России в официальном порядке одобрили законопроект, который значительно сокращает процесс оформления и выдачи заграничного паспорта россиянам, если подача документов о его выдаче по месту пребывания с четырех до трех месяцев.

По словам Людмилы Боковой, это проект касается не только биометрических, но и бумажных паспортов. Оформление этого документа по месту постоянной регистрации до сих пор составляет тридцать календарных дней. Нововведение упростит россиянам решение этого вопроса.