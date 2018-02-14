Пономарев: Путин чуть не разбился на вертолете в день бегства Януковича

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Илья Пономарев, бывший скандальный депутат Госдумы России заявил, что Владимир Путин чуть не разбился на вертолете в день бегства Виктора Януковича из Украины. Это он сообщил в ходе рассмотрения уголовного дела Януковича в Киеве.

По словам Ильи Пономарева, 22 февраля 2014 года Владимир Путин летел на вертолете в Сочи и едва не стал жертвой авиакатастрофы. Была очень жесткая посадка транспорта, а российский лидер воспринял ситуацию в качестве покушения со стороны иностранных спецслужб. Эту информацию Пономарев получил от бывшего работника Федеральной службы охраны.

Экс-депутат Госдумы России отметил, что четыре года назад 22 февраля Виктор Янукович бежал из Украины, той ночью в России созвали срочное совещание. Бывший президент Украины проходит фигурантом по уголовным делам, которые рассматривают в Киеве. Он подозревается в измене государству, а также в пособничестве ведения агрессивной войны и изменения границ страны.