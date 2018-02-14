VistaNews.ru


Пономарев: Путин чуть не разбился на вертолете в день бегства Януковича

Сегодня, 14:45

Илья Пономарев, бывший скандальный депутат Госдумы России заявил, что Владимир Путин чуть не разбился на вертолете в день бегства Виктора Януковича из Украины. Это он сообщил в ходе рассмотрения уголовного дела Януковича в Киеве.

По словам Ильи Пономарева, 22 февраля 2014 года Владимир Путин летел на вертолете в Сочи и едва не стал жертвой авиакатастрофы. Была очень жесткая посадка транспорта, а российский лидер воспринял ситуацию в качестве покушения со стороны иностранных спецслужб. Эту информацию Пономарев получил от бывшего работника Федеральной службы охраны.

Экс-депутат Госдумы России отметил, что четыре года назад 22 февраля Виктор Янукович бежал из Украины, той ночью в России созвали срочное совещание. Бывший президент Украины проходит фигурантом по уголовным делам, которые рассматривают в Киеве. Он подозревается в измене государству, а также в пособничестве ведения агрессивной войны и изменения границ страны.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.