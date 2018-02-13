Милонов предложил для поиска геев обнюхивать людей

Вчера, 22:51

Думский депутат Виталий Милонов предложил для поиска геев обнюхивать подозрительных людей. Это он считает достаточно действенным способом для того, чтобы определить отклонения в сексуальной ориентации.

Таким образом он прокомментировал статью в одной из малазийских газет. В ней делается утверждение, что отличие геев от нормальных мужчин состоит в ухоженности бороды и в стремлении носить лишь брендовую одежду.

Российский депутат, в связи с этим, предположил, что гомосексуалисты в Малайзии сильно отличаются от собратьев в России. Он не исключил, что даже хождение в штанах там уже может выглядеть необычным, так как большинство их не носят.

Милонов сообщил, что не знает национальных малазийских традиций. Возможно, там среди нормальных мужчин и не является правилом уход за своей собственной бородой.

В качестве альтернативы он предложил узнавать геев по запаху. Милонов сказал, что он является старым охотником на демонов и у него на них выработался нюх. Как правило, от нетрадиционно ориентированных исходит запах серы, сообщил политик.

Ранее Милонов уже делился со СМИ своими способами распознавания геев. Наиболее верным способом, согласно его рекомендации, является бросание их в воду. Если утонет, значит не гей. А если он не потонет даже после бросания в него камнями, это свидетельство того, что данный субъект либо гей, либо ведьма.