Вчера, 22:25

В Раде представители «Народного фронта» предложили для «возврата» Крыма и Донбасса использовать силовой сценарий. С такой инициативой выступил представитель этой фракции Юрий Берёза.

Этот новоявленный политик полагает, соглашения, достигнутые в Минске, лишь позволили ВСУ привести своё строительствоармии в состояние порядка, а также провести её реорганизацию.

Берёза считает, что лишь украинские солдаты могут осуществить возврат «суверенитета» и в Крым, и в Донбасс. Он, общаясь с журналистами, сообщил, что других вариантов для этого никогда существовать не будет.

Также он проинформировал представителей СМИ, что украинская армия сейчас в Европе одна из самых боеспособных, а «время РФ уже заканчивается».

Берёза не первый украинский депутат, решивший, что соглашения Минска пошли на пользу властям Киева. Не прекращая стрелять, они успели реорганизовать свои вооружённые силы.

На основании чего депутаты Рады сделали заявления о возросшей «мощи» ВСУ, политологам непонятно. Новых вооружений нет. Призывов желающих «послужить отчизне» тоже. Контрактная армия, как таковая не состоялась. Во многих частях отмечают повальное пьянство, мародёрство и неповиновение офицерам.