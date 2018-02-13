Минтранс планирует сбивать дроны из-за нелегального проникновения на границу России

Вчера, 22:23

Минтранс заявил о намерении сбивать все обнаруженные беспилотники, если эти летательные аппараты будут нарушать воздушные границы страны. Представители ведомства внесли предложение о создании нового регламентированного закона.

На официальном портале Минтранса появилось сообщение о том, что нужно создать нормативный акт с четким регламентированным положением беспилотников, которые обнаружены на территории России. Согласно высказываний представителей транспортного ведомства, если дрон будет нарушать границы страны, он должен непременно был ликвидирован военными просто в воздухе.

В данный момент ответственность за несанкционированное пресечение границы российского государства беспилотными аппаратами все же существует. Но санкция за такой проступок предполагает только штраф от 500тысяч рублей. Политики уверенны, что данного наказания не достаточно, так как если инициатор запуска аппарата может проводить дальше свою разведку, отделавшись лишь материальным взысканием. Они утверждают, что в обязательном порядке беспилотник должен быть сбит представителями России.