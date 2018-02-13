Мартин Шульц заявил о срочной отставке с поста председателя СДПГ

Вчера, 22:05

По достоверным данным зарубежных СМИ, Мартин Шульц принял решение об уходе в отставку с должности руководителя СДПГ. Причины этого пока что не выяснены окончательно.

Оппонент Ангелы Меркель больше не будет представлять Социал-демократическую партию Германии. По персональному решению Мартин Шульц заявил, что оставляет пост лидера своим наследникам по должности. Определенно стало ясно, что первым кандидатом на новое кресло, Шульц рекомендовал президиуму Андреу Налес.

С 13 февраля, президиум СДПГ провел внеочередное заседание и назначил Налес временно исполняющей обязанности политического лидера. Точная причина резкого изменения решения Мартина Шульца остается известной лишь ему самому.