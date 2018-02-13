Путин назначил нового главу Управления уголовного розыска в Москве

Вчера, 21:05

Указом президента России Владимира Путина назначен новый руководитель столичного управления уголовного розыска. Эту должность занял генерал-майор Сергей Кузьмин.

Информация о назначении появилась на сайте ГУ МВД по Москве сегодня днём, 13 февраля. Слухи о том, что Кузьмин займёт пост начальника МУРа, появились ещё в сентябре прошлого года. В то же время по неизвестной причине с назначением теперь уже бывшего замначальника ГУ МВД по контролю за оборотом наркотиков тянули почти полгода. К слову, в том же указе Путин назначил на должность начальника столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина, а полковника внутренней службы Андрея Глуздакова сделал начальником Четвёртого управления МВД.

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