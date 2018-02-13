Вчера, 20:59

По словам Байбы Рубесы, председателя правления RB Rail, разногласия между акционерами могут помешать реализации Rail Baltica. Предполагается, что старт проекта запланирован на 2026 год.

Байбы Рубеса сообщает, что практически всегда происходит столкновение с интересами акционеров из трех государств Балтии и их желанием вмешиваться в решения. Примером выступила ситуация, в ходе которой они захотели получить данные о спецификации отдельных закупок, а это является очень серьезным нарушением.

По ее мнению, акционеры должны трудиться конструктивно для того, чтобы избежать задержки реализации проекта с инвестициями в пять миллиардов евро. Финансирование с европейской стороны составляет 85%, а страны Балтии покрывают по 5%. Реализация Rail Baltica запланирована на 2026 год, небольшие поправки по установленным срокам.