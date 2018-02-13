Ляшко в прямом эфире: «Задолбали со своим Саакашвили»

Вчера, 20:17

Знаменитый украинский политик и депутат Верховной Рады Олег Ляшко в своём недавнем интервью устроил скандал и заявил, что «его задолбали со своим Саакашвили». Такое заявления депутат сделал, когда отвечал в прямом эфире на вопрос ведущих политической передачи.

Один из ведущих попросил Олега Ляшко прокомментировать ситуацию с бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В частности, вопрос касался его недавнего переправления из Украины в Польшу. Однако депутат общаться на эту тему отказался.

Когда политик постарался сменить тему, журналист напомнил вопрос о Саакашвили. На это Ляшко уже не выдержал и заявил, что Владимир, телеведущий программы, его уже «задолбал с этим Саакашвили». На это ведущий и его коллега заявили, что они воздерживаются от подобных заявлений, в частности о том, что их «задолбал» сам Ляшко.

Затем все участники небольшого конфликта закончили препирательства, но своё мнение насчёт Саакашвили Ляшко так и не высказал.

Ранее сообщалось, что Саакашвили на своей пресс-конференции в Варшаве попросился обратно в Украину.