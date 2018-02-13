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Число желающих стать волонтерами Путина в Ростовской области достигло 1,6 тысяч

Вчера, 19:51

В Ростовской области наибольшее число жителей пожелали стать официальными волонтерами Владимира Путина во время избирательного процесса. На официальном портале кандидата уже зарегистрировано 1,6 тысячи заявок.

 Аналитики провели некоторый мониторинг среди заявок добровольцев из разных регионов России, которые хотят стать волонтерами Владимира Путина на предстоящих выборах. Желающих достаточно огромное количество, сотрудники штаба вынуждены проводить отборы на конкурсной основе. На первом месте по количеству добровольцев выступает Ростовская область – 1,6 тысячи человек.

На сегодняшний день 500 будущих волонтеров прошли отбор. Второе место принадлежит обитателям Москвы и области, а третье – Кабардино-Балкария. По словам сотрудников штаба, которые обрабатывали анкеты претендентов в волонтеры, основная часть клиентов – это молодежь. Студенты, мамы в декрете, активисты общественных организаций, спортсмены. Эти люди готовы сотрудничать на выборах в должности волонтеров от имени Владимира Путина, так как полностью поддерживают своего кандидата и его политику.


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