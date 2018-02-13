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Больше 50% опрошенных пойдут голосовать на выборы президента РФ

Сегодня, 18:13

53% опрошенных граждан РФ заявили, что они пойдут голосовать на выборы президента РФ, которые будут проведены уже 18 марта.

 Голосование было размещено на одном из сайтов в интернете. Всего в опросе приняли участия около двух тысяч граждан. Оказалось, что 53% людей, или 901 человек, голосовать пойдут обязательно. 34% опрошенных, или 576 человек, заявили, что на голосование они не пойдут в любом случае, а 12%, 207 респондентов, сообщили о своей неопределённости в данном вопросе.

Проводилось данное голосование в период со 2 по 12 февраля текущего года на одном из интернет-сайтов. Сбор информации был проведён посредством выбора ряда предложенных вариантов ответов. Статистическая погрешность может составить 2,1%-2,3%.


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